Fiorentina, Castrovilli verso la cessione: non rientra nei piani di Pioli

Gaetano Castrovilli, centrocampista viola classe 1997 in prestito alla Cremonese, potrebbe non rientrare alla Fiorentina nonostante il contratto fino al 2021. Il giocatore ha infatti diverse offerte in serie A e il club viola, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, potrebbe cederlo anche a titolo definitivo visto che non sembra rientrare nei programmi di Pioli.