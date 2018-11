Fiorentina, Ceccherini: "CR7 non ci spaventa. Deve essere uno stimolo"

© foto di Giacomo Morini

Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal Brivido Sportivo in vista della partita di sabato prossimo che vedrà i viola ospitare la Juventus: "Entrare in un gruppo consolidato richiede tempo, ma credo di essermi adattato: da toscano conoscevo già la realtà di Firenze ed è un onore indossare questa maglia. I miei compagni poi mi hanno aiutato ad inserirmi. L'emozione è data dal sapere chi ha vestito questa maglia in passato, e ti dà responsabilità. Pezzella? Mi dispiace tantissimo per l'infortunio di German. Per noi è fondamentale sia come calciatore che capitano. Mi alleno al massimo tutti i giorni: se il mister vorrà farmi giocare ancora farò il possibile per aiutare la squadra a far risultato. Io terzino? A volte ho fatto l'esterno basso ma il mio ruolo è da centrale. I miei compagni di reparto? Sono giovani ma hanno già accumulato esperienza. Allenarsi con loro è un piacere e spero di poter giocare più possibile al loro fianco. Simeone e Pjaca? Sono due grandi calciatori e l'hanno dimostrato. Si allenano con grande determinazione e sono sicuro che riusciranno ad imporre le loro qualità. Partita contro la Juve? Siamo tutti vogliosi di confrontarci con una delle squadre più forti d'Europa. Con l'acquisto di Ronaldo hanno cresciuto la loro qualità ma questo non deve spaventarci. Anzi, deve essere uno stimolo. L'unica cosa che posso promettere è che faremo di tutto per regalare una soddisfazione ai nostri tifosi".