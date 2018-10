Fiorentina, Ceccherini: "Lavoro per avere la mia occasione"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, ha parlato a margine della seduta di autografi alla fiera di Scandicci. Ecco le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "In trasferta, a parte a Napoli, abbiamo fatto tre buone partite - a Milano, Genova e Roma, e ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta perché in tutte e tre potevano andare in vantaggio così non è stato e così nel finale abbiamo subito, ma sono convinto che proseguendo così faremo bene anche in trasferta. I primi mesi sono stati difficili perché dovevo adattarmi ad allenatore e compagni nuovi ma ora mi trovo bene, sto lavorando per avere la mia occasione e dimostrare il mio valore. Gruppo ridotto? Lavoriamo bene, con il sorriso e ascoltando il mister, con tanti giovani ed cercando di essere in forma per la prossima settimana".