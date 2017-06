Fiorentina, centrocampo da rifondare: idee Benassi e Taider

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Centrocampo da rifondare per la Fiorentina. Borja Valero è vicino all'Inter, Badelj sicuramente partirà, forse anche Vecino (ha una clausola che scade il 10 agosto, c'è il Tottenham). Per questo motivo Corvino sonda il mercato alla ricerca di elementi da regalare a Stefano Pioli. Come riporta Il QS-La Nazione la Fiorentina monitora Benassi del Torino, Taider del Bologna e Torreira della Sampdoria.