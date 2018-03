Fiorentina, Chiesa e Badelj: il nuovo ciclo vuole ripartire da due simboli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla Fiorentina. Il futuro adesso riparte da due nomi ovvero da Federico Chiesa, blindato fino al giugno del 2022 a ingaggio triplicato. L'obiettivo adesso è quello di regalare un nuovo contratto anche a Milan Badelj: il croato aveva deciso di lasciare in regime di svincolo, la fascia da capitano ereditata dalla scomparsa dell'amico e compagno Davide Astori potrebbe essere motivo di ripensamento. La Fiorentina lo vuole come centrale nel suo progetto futuro come ammesso chiaramente anche da Stefano Pioli.