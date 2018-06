Fiorentina-Chiesa, parole al miele. Ma papà Enrico vuole l'aumento

© foto di Federico De Luca

Ultime sul futuro di Federico Chiesa da La Gazzetta dello Sport. Dopo le parole di Diego Della Valle ("Dove deve andare?", ndr), sia il giocatore che il padre-agente Enrico sono rimasti molto soddisfatti, ma proprio per sancire questo amore vorrebbero rinnovare il contratto dell'esterno classe '97. La volontà sarebbe quella di aggiungere un anno al contratto e arrivare ad una cifra attorno ai 2,5 milioni di euro annui, scrive il quotidiano. Da parte della Fiorentina però al momento c'è un muro, perché lo sforzo fatto non più di qualche mese fa per rinnovare il contratto di Chiesa è stato notevole e per ora si considera adeguato. Il tempo dirà se questo muro resisterà.