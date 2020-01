© foto di Federico De Luca

Notizia decisamente importante per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa e della Fiorentina. Secondo il Tgr Rai Toscana infatti nei primi giorni di febbraio, subito dopo la fine del mercato, è in programma un incontro fra la dirigenza gigliata e Enrico Chiesa, padre del numero 25. Nel faccia a faccia è probabile che arrivi l'accordo per il rinnovo a cifre raddoppiate rispetto ad oggi (passerebbe da 2 milioni a 4 milioni stagionali), con la possibilità concreta di inserire anche una importante clausola rescissoria.