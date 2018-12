© foto di Federico De Luca

Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, ha commentato così il 3-3 contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: “Siamo rammaricati per aver preso due gol in pochi minuti, sul terzo dobbiamo migliorare. La reazione dall’80’ in poi dobbiamo averla sempre, perché quella è la vera Fiorentina. Non volevamo perdere, ci abbiamo provato fino alla fine e siamo stati fortunati. Dobbiamo continuare a crescere e migliorare in settimana, ripartiamo dagli ultimi dieci minuti”.