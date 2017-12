Fiorentina, Chiesa: "Speriamo di festeggiare il Natale in treno"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Anche Federico Chiesa è stato chiamato ad intervenire dal palco della festa del settore giovanile della Fiorentina, sfidando così: "Il mio primo cartellino - ha detto - è stato firmato da me e mio padre con Corvino, ricordo ancora l'emozione. Tre anni fa ero tra questi ragazzi, è molto bello per me essere qua. Domani con la Sampdoria è una partita molto importante, speriamo di festeggiare il Natale in treno verso i quarti di finale".