Federico Chiesa, scrive oggi il Corriere Fiorentino, sta trattando il rinnovo di contratto (con adeguamento economico) con la Fiorentina. Secondo il quotidiano le parti stanno discutendo in questi giorni ma sul piatto non ci sarebbe l'argomento clausola rescissoria. Nei giorni scorsi si era parlato di questa eventualità, ma ad oggi non sembra oggetto di discussione fra le parti.