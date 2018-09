Fiorentina, Cognigni attacca Mazzoleni: "Il miglior giocatore dell'Inter"

© foto di Federico De Luca

Mario Cognigni, presidente della Fiorentina, ha commentato nella mixed zone di San Siro la sconfitta della sua squadra contro l'Inter. Come riporta fcinternews.it, la sua analisi sull'arbitraggio di Mazzoleni è particolarmente dura: "Firenze e la Fiorentina sono piuttosto arrabbiati. È stata una bellissima partita, se non ci fosse stato l'arbitro le due squadre si sarebbero rispettate meglio dando vita a uno spettacolo ancora migliore. Cosa dire, avete visto tutti: una direzione di gara insufficiente, anzi a tratti provocatoria. Risultato bugiardo, non lo accettiamo, prendiamo per buona solo la prestazione di una squadra giovanissima che è stata bene in campo e ha provato a recuperare uno svantaggio immeritato. Ci era anche riuscita, ma poi il migliore giocatore dell'Inter è stato Mazzoleni. Non parlo di un solo episodio ma di tutta la partita che l'arbitro ha voluto gestire a senso unico. Anche lo scorso anno ci lamentammo? Solo una coincidenza, io ora parlo solo di stasera, a Firenze siamo molto critici e dobbiamo prestare molta più attenzione a queste direzioni. Il Var crea dei mostri e protagonismo all'ennesima potenza".