Fiorentina, Cognigni: "L'obiettivo è quello di portare altri Chiesa tra i big"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Federico De Luca

Così il presidente esecutivo Mario Cognigni al termine della finale del Torneo di Viareggio: “Sono le due squadre che l'anno scorso si sono giocate lo scudetto. Riproporsi non è mai semplice, il percorso che abbiamo cominciato resta quello giusto, i risultati arriveranno. Anche oggi lo stadio e le squadre hanno omaggiato il nostro capitano e il suo ricordo vive quotidianamente con noi, per questo gli abbiamo intitolato il centro sportivo. Chiesa? E' un frutto del nostro vivaio, ci auguriamo che in tanti di quelli visti oggi possano seguire il suo esempio. La Fiorentina deve necessariamente puntare sui giovani, il nostro obiettivo è farlo in modo sempre più continuo. Il centro sportivo? Mi auguro che non ci sia la lungaggine burocratica che affrontiamo per la stadio, affinchè se ne possa trarre i frutti nei prossimi tempi. La Lega Calcio? C'è un'aria diversa, per la quale ci siamo battuti in Lega. E' un'aria nuova, diversa rispetto al passato, ma speriamo che i buoni propositi diventino dati di fatto. Una società come la Fiorentina ha assoluto bisogno di unità, è l'unica strada percorribile per continuare il nostro percorso di crescita. Il Crotone? Abbiamo due squalificati oltre all'infortunio di Badelj ma certamente la formazione dovrà cambiare, speriamo bene”.