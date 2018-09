Fiorentina, Cognigni su Pioli: "Rinnovo quasi una formalità"

© foto di Giacomo Morini

Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Stefano Pioli: "Ci dispiace essere venuti in contatto così tardi. Stiamo lavorando in sinergia, ritengo che non ci siamo mai posti la possibilità di non prolungare: non dico sia una formalità, ma vogliamo lavorare ancora con lui".