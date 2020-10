Fiorentina, Commisso vuole blindare Vlahovic e Castrovilli

Sulle colonne de La Repubblica si parla anche dei rinnovo di contratto in casa Fiorentina. Si parte da Dusan Vlahovic, ricoperto di offerte eppure trattenuto dai viola: prima del lockdown il rinnovo era vicino, ora l'obiettivo della società è di blindarlo almeno fino al 2025. Quanto a Castrovilli, che per Commisso rappresenta uno dei punti di riferimento per il futuro (vedi la maglia numero dieci), a breve il prolungamento del contratto fino al 2025. Infine per il rinnovo di Biraghi fino al 2024 manca ormai solo l'annuncio ufficiale.