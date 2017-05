Fiorentina, Corvino: "Bernardeschi deve riflettere. Spero accetti il rinnovo"

Pantaleo Corvino ha parlato a Radio Bruno a margine dell'inaugurazione dello stadio Ferruccio Valcareggi: "Ferruccio ha fatto tanto sia per Firenze che per l'Italia, ha guidato la nostra nazionale a grandi livelli. Le parole di Bernardeschi sul rinnovo sono la dimostrazione della nostra voglia di avere Federico con noi ancora a lungo. Adesso deve rifletterci bene, speriamo che la sua risposta possa essere indirizzata verso il desiderio di indossare ancora questa maglia. Il futuro allenatore viola? Aspettiamo l'ultima partita, la prossima settimana affronteremo questo discorso. Messaggio ai tifosi? Vogliamo ripartire tutti insieme. In questa stagione abbiamo lottato fino alla fine per il nostro obiettivo nonostante le divisioni. In futuro dobbiamo essere uniti e compatti, solo così possiamo andare oltre le nostre possibilità. Le contestazioni ai Della Valle? La proprietà negli ultimi 4 anni ha portato la squadra in Europa, quest'anno ci siamo andati vicini. Sono state dette delle cattiverie che la famiglia Della Valle non merita. Non voglio parlare di questo, a volte queste parole sono figlie dell'amore verso la Fiorentina. La proprietà ha dimostrato di essere vicina alla squadra. Grot, Milenkovic e Vitor Hugo? Come detto, c'è ancora una gara da giocare, poi parleremo anche del mercato. La Primavera? Tra una settimana ci saranno le fasi finali per il titolo, grande soddisfazione per il nostro settore giovanile. La Fiorentina ha le idee chiare per i giovani, siamo sicuri che dopo Babacar, Chiesa e Bernardeschi altri giovani viola arriveranno in prima squadra".