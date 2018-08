Fiorentina, Corvino: "La proprietà ha fatto uno sforzo. Siamo fiduciosi"

© foto di Federico De Luca

Il direttore tecnico della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della prima gara stagionale in campionato della squadra viola contro il Chievo Verona al Franchi: "La Fiorentina parte con il dolore per la perdita dello scorso anno di Davide, del suo capitano. Siamo ancora pieni di dolore. Dall'altra parte siamo la squadra più giovane del campionato, figlia del ciclo partito l'anno scorso e condiviso anche dallo stesso Davide. Siamo fiduciosi, la nostra proprietà ha fatto un grande sforzo, tenendo i migliori e migliorando la rosa con nuovi innesti. Questo ci fa ben sperare anche per il presente. Spero che sarà una Fiorentina migliore di quella dello scorso anno, vogliosa e agguerrita. Scenderemo in campo per ripagare gli sforzi della città e della proprietà".