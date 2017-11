Fiorentina, Corvino lavora al rinnovo di Chiesa. La lista delle pretendenti

© foto di Insidefoto/Image Sport

In attesa che Federico Chiesa torni protagonista in campo con la maglia della Fiorentina - scrive oggi Tuttosport - Pantaleo Corvino ha avviato la trattativa per blindare il giocatore con un contratto fino al 2022 e un ingaggio da top, anche se ciò non spegne i rumor che accostano il giocatore alle varie Napoli, Inter, Zenit, Bayern Monaco e Chelsea. Ad esporsi, intanto, è lo stesso compagno di squadra Thereau: "La Fiorentina farà di tutto per tenerlo e noi compagni lo aiuteremo a rendere al meglio". Tradotto: giù le mani da Chiesa.