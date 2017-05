Fiorentina, Corvino: "Rinnovo Bernardeschi? Chiedete a lui"

© foto di Federico De Luca

Il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato in zona mista dopo il ko subito dai viola al San Paolo contro il Napoli: "E' stato un Napoli troppo forte, peccato averlo incontrato nella nostra partita decisiva. Il rammarico più che altro è aver perso punti contro le piccole. Il Napoli ha dimostrato di essere la migliore italiana per il gioco che esprime. Bisogna riconoscere che è una grande squadre, noi non siamo stati nelle condizioni di poterci contrapporre a loro. Un bilancio della stagione ad una partita dal termine? All'inizio dell'anno siamo stati chiari, dicendo di dover pensare al risultato sportivo ed economico. Il primo ce lo siamo giocati alla penultima gara, il secondo lo abbiamo quasi raggiunto. Un responsabile dell'area tecnica deve guardare tutto, prima squadra, Primavera e squadra femminile. Ripeto, peccato per i punti persi, qualche errore sicuramente è stato fatto, bisogna guardare avanti. Quando una risposta di Bernardeschi sul rinnovo? Lo dovete chiedere a lui, noi abbiamo fatto il massimo e tutto nei tempi giusti. Sousa che non esce dalla panchina? Lo vedo tutta la settimana, negli spogliatoi, nel pre partita e talvolta anche nell'intervallo delle gare: non mi ha mai dato la sensazione di essere lontano dai ragazzi. Posso giudicarlo per quello che vedo io: un allenatore che cerca in tutti i modi di motivare e correggere gli errori".