Fiorentina, Corvino segue tre portieri: Meret, Bardi e Livakovic nel mirino

© foto di Federico De Luca

Dilemma portiere per la Fiorentina, ancora incerta sul da farsi futuro sia con Marco Sportiello (la società deciderà tra poche settimane se riscattarlo o no) che Bartlomej Dragowski. In attesa, si fa largo anche la terza opzione di un nome nuovo. Secondo quanto riferito dalla versione online de Il Corriere dello Sport, sono tre i nomi principali: due in Italia, ossia Alex Meret (oggi alla SPAL ma in prestito dall'Udinese), Francesco Bardi (prestato dall'Inter al Frosinone) e il croato Dominik Livakovic, estremo difensore della Dinamo Zagabria.