Fiorentina, Corvino: "St Juste? Non lo conosco. Agganciati all'Europa"

Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, ha parlato a margine dell'evento di Natale organizzato dalla fondazione Bacciotti all'ospedale pediatrico Meyer: "Ancora una volta era importante essere qui in questo centro di eccellenza che tutto il mondo invidia. Questo non fa altro che dare continuità alla sinergia tra la Fiorentina e il Meyer. Ed è stata anche la possibilità per fare il Babbo Natale con Paolo Bacciotti per i bambini, anche se vedere tante situazioni fa stare male. St. Juste? Non voglio fare nessuna battuta, perché devo dire che non lo conosco, non so da dove sia uscito. E' un momento in cui viene detto e scritto tanto, quindi bisogna anche capire chi cerca di trovare dei nomi in vista del mercato di gennaio. Tifosi? Noi siamo sempre stati chiari nel dire che avremmo sfruttato ogni possibilità di mercato per portare avanti le nostre idee. Siamo la squadra più giovane d'Europa, quindi bisogna aiutare i giocatori a crescere e nel mercato serve stare con le antenne drizzate per cogliere le occasioni. La Fiorentina sarà sempre pronta per migliorare questo gruppo. Nomi che circolano per l'attacco? Siamo in sintonia con il mister. Noi pensavamo di essere un attacco all'altezza della situazione, oggi si parla di un nostro intervento in attacco sul mercato perché forse qualche gol ci è mancato. Abbiamo però messo a disposizione di Pioli un attacco importante, con qualche alternativa di livello come Mirallas. Ma noi dobbiamo pensare che la squadra è giovane e siamo pronti a fare qualcosa se il mercato ce ne darà la possibilità. Ogni sessione servirà per migliorare la squadra. Milan? Sono passate sedici gare, se vogliamo fare un'analisi la Fiorentina è comunque agganciata all'Europa. L'obiettivo è sempre quello di cercare di rendere una partita importante dal punto di vista del risultato, così faremo anche contro il Milan per dare continuità in casa di una squadra importante. TAS? Noi guardiamo sempre in casa nostra, quello che succede agli altri siete più bravi voi a dare un giudizio meno di parte".