Fiorentina, Cristoforo: "Il prossimo anno non continuerò in viola"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano dichiarazioni importanti dall'Uruguay che riguardano il mercato della Fiorentina in uscita. Nella fattispecie a prendere la parola è stato il centrocampista viola Sebastian Cristoforo, che ai microfoni della radio uruguaiana Sport890, ha così parlato: “Ho avuto alcuni colloqui con i dirigenti del Peñarol: sono sempre disponibile a tornare, ma per il momento non c’è nulla di concreto. Non ho ancora parlato con il mio agente perché sto aspettando di ricevere una chiamata da lui ma posso dirvi che sicuramente non continuerò a giocare nella Fiorentina”.