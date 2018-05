Fiorentina, Cristoforo non convinto dal Peñarol: l'agente atteso in Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si inizia a muovere qualcosa per il futuro di Sebastian Cristoforo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'agente del centrocampista della Fiorentina la prossima settimana sarà infatti a Milano. Possibile incontro con Corvino per definire il futuro dell'uruguaiano, un futuro che almeno in partenza non dovrebbe essere al Peñarol. Nonostante le ultime dichiarazioni, Cristoforo vorrebbe rimandare il ritorno in patria a fine carriera, dopo i 30 anni, poco convinto di dire addio all'Europa già adesso.