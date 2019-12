Fiorentina, Cutrone in rotta col Wolverhampton: è l'alternativa a Kalinic

Secondo quanto riportato da La Nazione, è sempre più in crisi il rapporto tra il Wolverhampton e Patrick Cutrone che dunque potrebbe lasciare la Premier e l'Inghilterra dopo pochi mesi dal suo addio al Milan. Già a gennaio infatti, la punta potrebbe tornare in Italia, con la Fiorentina che sta pensando a lui come potenziale alternativa a Nikola Kalinic.