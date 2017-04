Fiorentina, da Pavoletti a Simeone: caccia all'erede di Kalinic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caccia all'attaccante in casa Fiorentina. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione il club gigliato sta sondando il terreno alla ricerca di un attaccante fa affiancare a Babacar per i prossimi anni. Si è fatto spesso il nome di Mattia Destro, giocatore che Corvino stima molto ma che al momento non sembra garanzia gi un pacchetto di gol così importante per programmare su di lui un maxi-investimento. Stesso discorso per Leonardo Pavoletti, voluto a tutti i costi dal Napoli ma chiuso da una concorrenza da brividi. De Laurentiis lo ha pagato circa 18 milioni qualche mese fa e difficilmente lo regalerà: la formula giusta potrebbe essere quella di un prestito biennale con un riscatto prefissato ma da monetizzare lontano nel tempo. Altro nome sondato dai viola è quello di Ilija Nestorovski, classe 1990, del Palermo. Complice la retrocessione quasi certa del Palermo, il prezzo del macedone è sicuramente abbordabile, ma la concorrenza di certo non manca. Infine il Cholito Giovanni Simeone: la Fiorentina ci ha fatto un pensierino, ma quando Preziosi fiuta l'affare, sono guai: i viola sarebbero costretti a versare nelle casse del Genoa buona parte del tesoro incassato da un'eventuale cessione di Kalinic, un meccanismo che non rientra nella filosofia dei Della Valle e di Corvino.