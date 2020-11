Fiorentina, da prestito a titolo definitivo: trattativa in stato avanzato per Pedro al Flamengo

In Brasile ha già convinto tutti, tant'è che il Flamengo vorrebbe trattenerlo e lui in primis desidererebbe rimanere. Pedro Guilherme (23), attaccante di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito al club brasiliano (per il quale ancora non è scattato l’obbligo di acquisto), avrebbe perfino già un accordo di cinque anni e la trattativa tra Fiorentina e Flamengo per permettergli di rimanere lì sarebbe in stato avanzato, anche se i viola non sono tanto convinti di concedere una rateizzazione del pagamento di 14 milioni da corrispondere in sei mesi. A riportarlo è Globoesporte.