Fiorentina, da scartare l'ipotesi prestito per Gabbiadini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Gabbiadini, ecco perché si può concludere" è il titolo della Nazione in edicola oggi, che scrive come, oltre a superare la concorrenza di Bologna e Sampdoria, la Fiorentina debba formulare un’offerta che possa in qualche modo ingolosire il Southampton che, pur stazionando nelle retrovie della classifica non ha certo bisogno di monetizzare. Ecco perché è da scartare l’ipotesi di un prestito, magari anche oneroso. Un altro scoglio è l’ingaggio che tocca i 2 milioni e mezzo di euro annui, ma è un paletto aggirabile, magari allungando l’accordo che con gli inglesi scade nel 2021.