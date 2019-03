© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come sottolinea La Nazione, per Vitor Hugo e Norgaard si prospetta un'estate particolare sotto il profilo del mercato. Per entrambi (soprattutto per il centrocampista) la permanenza a Firenze sarà problematica e la Fiorentina dovrà impegnarsi per risolvere la doppia questione. Per il brasiliano - si legge - decisiva potrebbe comunque essere la volontà del giocatore, mentre Norgaard, rimasto illustre sconosciuto, chiederà di essere ceduto e la Fiorentina inizierà a trattarne il prestito. In Italia oppure nei mercati del nord dell’Europa, Olanda, Danimarca e Belgio.