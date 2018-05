Fiorentina, Dabo: "Gol a Genova emozionante. Crediamo all'Europa"

© foto di Federico De Luca

Bryan Dabo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset del suo gol contro il Genoa e della corsa all'Europa. Ecco le sue parole: "Il gol è stato molto emozionante. Col primo tiro ho preso il palo ed ho subito pensato che Dio non fosse con noi quel pomeriggio, ma questa squadra non si ferma e non molla mai. Dopo la rete ho guardato la panchina e ho visto che tutti si stavano abbracciando. È normale, perché tutti speriamo nella qualificazione in Europa League. Oggi ci credo ancora di più, perché con la vittoria della Juve in Coppa Italia, anche il settimo posto serve per andare in Europa. Domenica, contro il Cagliari, avremo bisogno di tutta la città e di tutti i tifosi. Questa settimana sarà molto importante per noi. A Firenze arriva una squadra in una situazione molto difficile, ma noi ci giochiamo un sogno. Le nostre motivazioni sono superiori".