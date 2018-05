Fiorentina, Dabo: "Questo gruppo come una famiglia, non molliamo mai"

© foto di Federico De Luca

Prima della sfida contro il Milan, il centrocampista della Fiorentina Dabo ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Per noi questa gara è importante, è l'ultima e vogliamo dimostrare a tutti che la Fiorentina non molla mai, abbiamo valori e siamo orgogliosi. Per me questo gruppo è come una famiglia, ci siamo compattati in un momento bruttissimo e anche la gente è gentile con noi".