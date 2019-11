L'edizione odierna de La Repubblica oggi si sofferma su Vincenzo Montella. Secondo il quotidiano, Montella non rischia l’esonero. “Ha bisogno di tempo — conferma l’entourage americano di Commisso — ha il merito di aver creduto in Castrovilli. Bisogna solo tornare a lavorare a testa bassa”. L’allenatore dunque può lavorare in tutta serenità, la sua posizione sulla panchina della Fiorentina è salda.