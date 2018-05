Fiorentina, Della Valle: "Messo un primo mattone per un nuovo ciclo"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di Violachannel, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha dichiarato: "Oggi siamo caduti all’ultimo miglio, aspettiamo la partita delle 18. La stagione resta comunque da incorniciare per quello che abbiamo vissuto. I tifosi sono stati eccezionali come sempre, non dobbiamo recriminare nulla, forse solo l’approccio e l’atteggiamento. I ragazzi sono andati oltre i loro limiti ma ancora nulla è perduto, spero ancora di andare a Milano a giocarmi qualcosa. Il ricordo di Astori? Niente sarà più come prima ma Davide sarò sempre presente nello spogliatoio. E’ stato bello rivedere i genitori assieme a tutti i ragazzi. Ci siamo abbracciati tutti. Abbiamo messo un primo mattone per un nuovo ciclo, che ci darà tante soddisfazioni nei prossimi anni. Il futuro? Il futuro immediato sarà molto positivo. A fine anno faremo i nostri calcoli, ma per ora non molliamo: aspettiamo Atalanta-Milan. Un grazie ancora a tutti i tifosi".