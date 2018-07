Fiorentina, Della Valle: "Stadio? Progetto in 6 mesi a partire da settembre"

© foto di Giacomo Morini

Tra i tanti concetti emersi nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina dal patron viola Andrea Della Valle a Moena, c'è stato anche quello legato alla realizzazione del nuovo stadio, per il quale poche settimane fa il Comune di Firenze ha concesso alla Fiorentina un proroga circa la presentazione del progetto esecutivo fino al prossimo 31 dicembre. Questa la risposta di ADV a tal proposito: "Il passo fatto dal Sindaco è importante, a settembre ci incontreremo e poi ci serviranno sei mesi per il progetto. Non vogliamo inciampare adesso che siamo vicini al traguardo. La nostra proprietà ha guadagnato credibilità negli anni, tra Champions e tante qualificazioni in Europa League". Ergo? E' possibile dunque che la Fiorentina - che a quanto pare non rispetterà la scadenza stabilita - possa chiedere (o abbia già chiesto) una nuova proroga per la presentazione del progetto.