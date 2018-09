Fiorentina, Diakhate resta e può rinnovare per un'altra stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Va via. Anzi no, resta. E forse rinnova. La telenovela legata ad Abdou Diakhate, dopo la fine della finestra estiva di mercato, rischia di arricchirsi di un altro capitolo. Visto che, dopo gli interessamenti di alcuni club di B e di alcune società estere, il centrocampista senegalese classe ’98 è rimasto a Firenze. Il motivo è probabilmente da ricondurre al grave stop che il giocatore ha avuto ad inizio giugno (uno strappo muscolare accusato in finale scudetto con la Primavera), un pesante ko che ha finito per scoraggiare tutte le squadre che avevano preso informazioni su di lui.

Che fare adesso? La Fiorentina ha davanti a sé tre strade: rinnovare il contratto al giocatore per un anno e poi trovargli una squadra adeguata a gennaio o nella prossima estate, prolungare di due-tre stagioni l’accordo per poi decidere di puntare realmente sul mediano in futuro o nella peggiore delle ipotesi lasciare l’attuale accordo invariato e perdere quindi il giocatore a parametro zero già dal prossimo febbraio (il contratto di Diakhate coi viola scade infatti il 30 giugno 2019). I segnali che stanno arrivando - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - fanno intendere che le parti sono al lavoro per trovare un accordo per prolungare di almeno un anno l’attuale accordo.