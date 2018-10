Fiorentina, Dragowski: "Ero il mio più grande problema, ora sono felice"

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di sport.pl, Bartomej Dragowski parla così del suo momento alla Fiorentina: "Le gerarchie sono chiare. Alla fine sono rimasto qui e do tutto per la mia squadra aspettando l’occasione. Sono comunque consapevole di essere il secondo di Lafont. Perché andare via? Volevo giocare e sapevo che a Firenze avrei avuto poche occasioni. Dopo le gare della passata stagione contro Lazio e Milan sono crollato, adesso sto imparando ad avere pazienza. So che si può essere molto utili anche facendo il secondo portiere, tuttavia non immaginavo di stare così a lungo in panchina alla mia età. Per questo avevo pensato di andarmene. Addio a gennaio? Per ora penso al campo e mi faccio trovare pronto quando serve, ma se non dovessi trovare molto spazio dovrei fare un passo in questo senso. Anche la Fiorentina sa che è inutile per me rimanere seduto in panchina, nessuno ne trae beneficio. Ho sopportato duramente i problemi che ho avuto, il mio approccio è radicalmente cambiato. Adesso sono felice ogni giorno e in ogni allenamento. Le situazione che una volta mi creavano problemi adesso non hanno più effetto. Vivo passo dopo passo. Ero il mio più grande problema. Sono venuto alla Fiorentina per giocare e invece mi sono scontrato contro un muro. Mi sono fatto male, ma adesso sto accumulando esperienza e sto crescendo”.