Fiorentina, Dragowski si sfoga: "Voglio giocare, a Firenze o altrove"

© foto di Federico De Luca

Il giovane portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della sua Nazionale. Queste le parole dell'estremo difensore polacco riportate da Przeglad Sportowy: "Giocare in nazionale è davvero prezioso, perché con la Fiorentina non posso giocare. Non so se sono migliorato in viola, sicuramente ho imparato ad essere paziente. Il primo anno ero il terzo portiere, ora sono il secondo. Io mi sento forte, mi dà fastidio non poter giocare regolarmente. Non gioco da due anni, non posso permettermi di perdere un'altra stagione. Via in prestito? Non mi interessa, mi basta giocare, o alla Fiorentina o altrove. Spero che la società capisca le mie esigenze, io sono paziente ma c'è un limite a tutto".