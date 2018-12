© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due mosse in attacco e una a centrocampo. Queste le richieste di Pioli in vista del prossimo mercato di gennaio. Per l'attacco tutto dipende dalle cessioni dei giocatori in bilico. Thereau, senza rescissione, difficilmente se ne andrà, mentre i giovani Vlahovic e Sottil sono richiesti rispettivamente da Chievo e Cremonese. La Fiorentina, scrive il QS-La Nazione, punta a rinforzare il reparto offensivo. Il primo nome è quello di Luis Muriel, in prestito dal Siviglia. L'altro è quello di Stepinski del Chievo, che Corvino ha chiesto ai veneti un mesetto fa. Per il centrocampo l'obiettivo è il giovane Enzo Loiodice, classe 2000 del Digione.