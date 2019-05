Fiorentina e Genoa salve all'ultimo. E dopo una gara dominata dal terrore

© foto di Federico De Luca 2019

Una partita brutta. Anzi, una non partita. Perché alla fine dei 94 minuti che dovevano decidere la stagione Fiorentina e Genoa hanno pensato più a non farsi male che a vincere la partita. Con il cuore, il cervello e soprattutto le orecchie indirizzate a San Siro dove l'Empoli ha alla fine perso contro l'Inter.

Una partita che, azioni e voglia di (non) vincere alla mano, è stata dominata dalla tensione e dalla paura di commettere l'errore decisivo. Lo stadio Franchi ha incitato la Fiorentina dal primo all'ultimo minuto, così come i tanti sostenitori del Genoa arrivati in riva all'Arno. "Prima della partita ho chiesto alla mia squadra di non esporsi al contropiede", ha confessato a fine gara Vincenzo Montella. Aggiungendo anche come la gara "sia stata dominata dalla tensione". E in campo tutto questo si è visto, con i quasi 40mila del Franchi che a fine partita hanno fischiato tutto e tutti. Per la stagione fallimentare della Fiorentina, certo. Ma pure per una partita, questa contro il Genoa, giocata forse con troppa paura. Nella gambe, ma soprattutto nella testa. Anche se alla fine il risultato, ovvero la salvezza, è stato portato a casa da entrambe le squadre.