Fiorentina e Udinese, dal Messico: in attacco piace l'ex Parma Jeraldino

Nuova idea per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riporta TUDN in Messico, i viola avrebbero infatti messo gli occhi sull'attaccante cileno Ignacio Jeraldino. Classe '95 in forza all'Audax Italiano e autore di 11 gol in 21 partite in questa stagione, l'ex Primavera del Parma piace anche a Villarreal e Udinese, oltre al Club America.