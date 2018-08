Fiorentina, Edimilson: "Grazie al West Ham, ora inizia una nuova sfida"

Edimilson Fernandes è da poche ore ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Lo svizzero ha affidato al social Instagram le sue prime parole da ex giocatore del West Ham: "Voglio ringraziare tutto lo staff del West Ham, che mi hanno dato l'opportunità di crescere come calciatore nella mia carriera. Auguro alla famiglia Hammers il meglio per la stagione che arriva. Sono felice ed eccitato da questa sfida che arriva per me in Italia con la Fiorentina. Lavorerò duro per aiutare i miei nuovi compagni e la società". Di seguito il post originale: