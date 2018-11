Fiorentina, Edimilson: "Possiamo riprenderci il nostro ruolo in Europa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edimilson Fernandes, centrocampista svizzero della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste alcune battute: "Il riscatto? Non è questo il momento giusto per immaginare dove giocherò il prossimo anno. Questa Fiorentina può riprendersi il suo ruolo in Europa. Possiamo puntare in alto, diciamo tra il quinto e il settimo posto. Dobbiamo, però, migliorare la nostra marcia. Dobbiamo sicuramente crescere a livello realizzativo. Niente di impossibile visto il valore di attaccanti come Simeone, Chiesa, Pjaca. Sto parlando di tre nazionali, di tre giocatori di valore assoluto. Il mio rapporto con Pioli? Non ho mai avuto un allenatore come lui. È una persona gentile nei modi ma, quando serve, sa anche alzare la voce. I centrocampisti goleador? Benassi ha tempi di inserimento ottimi. E ha la grinta giusta in zona gol. Quanto a Veretout, lui è implacabile dal dischetto ed è anche molto forte sui calci piazzati. In effetti manco solamente io all’appello".