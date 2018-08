Fiorentina, Edimilson: "Posso dare tanto. Mi ispiro a Iniesta"

Si è presentato in conferenza stampa Edimilson Fernandes, neo-centrocampista della Fiorentina. Queste le sue parole dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi.

Sulla scelta di Firenze: "Aver giocato in Inghilterra è un qualcosa in più: sono qua per portare la mia esperienza, seppur breve".

Sull'essere titolare già domenica: "Ovviamente sì, spero di essere in campo già domenica. Mi alleno molto e parlo tanto col mister anche se ho cominciato ad allenarmi un po' in ritardo. Se non sarà domenica, giocherò a partire dalle prossime partite".

Sulle sue caratteristiche: "Il mio ruolo preferito è da mezzala, da 8. Però posso giocare in ogni zona del campo".

Sui suoi modelli: "Guardo soprattutto ad Iniesta, fin da quando ero piccolo. Cerco di assomigliargli".

Sul sostituire Badelj: "Sarei pronto a farlo. Sono molto giovane ma ho già esperienza e posso dare molto a questa squadra".

Se ha parlato con qualcuno prima di arrivare: "Non ho parlato con tante persone, ma cerco di conoscere i giocatori durante gli allenamenti. Mio cugino Gelson mi ha parlato della Serie A e dei dirigenti: mi ha detto che qua si lavora tanto".

Sul futuro: "Io sono qua in prestito, ma voglio lavorare al massimo anche se fosse solo per un anno. Poi, se tutto va bene, mi piacerebbe restare".

Sulla Serie A: "Posso fare bene qua, e come me tutta la nostra squadra".

Ancora sulle sue caratteristiche: "Le mie qualità migliori sono quelle offensive, mentre devo migliorare in fase difensiva perché so che in Italia è un aspetto molto importante".

Sugli obiettivi della squadra: "Sono qua solo da una settimana, ma sono convinto che possiamo lottare per l'Europa".