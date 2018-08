Fiorentina, Edimilson: "Qui grazie a Pioli. Possiamo centrare l'Europa"

UFFICIALE: PJANIC RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2023. TORINO, NESSUN CASO IAGO FALQUE. LJAJIC PUO' SALUTARE. INTER, KARAMOH RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. REBUS JOAO MARIO. ROMA E LAZIO PRONTE A BLINDARE DZEKO E IMMOBILE. IL PSG IN PRESSING SU RODRIGUEZ DEL MILAN. E' ufficiale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

Le pagelle al mercato - Hellas, la favorita per la vittoria finale

Serie B, disposto il minuto di silenzio per le vittime di Genova

Le pagelle al mercato - Padova, per l'attacco innesto in extremis?

Le pagelle al mercato - Palermo, Nesto leader per il ritorno in A

Le pagelle al mercato - Perugia, restyling totale "made in Nesta"

Le pagelle al mercato - Salernitana, dagli svincolati una marca in più

Novara e Pro Vercelli sullo svincolato Laverone. Ma solo in caso di B

Lecce, Costa Ferreira ceduto in prestito al Trapani

Crotone, intesa con Mirko Esposito per la risoluzione contrattuale

Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

