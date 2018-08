Fiorentina, Edimilson: "Sono qui in prestito ma mi piacerebbe restare"

UFFICIALE: PJANIC RINNOVA CON LA JUVENTUS FINO AL 2023. TORINO, NESSUN CASO IAGO FALQUE. LJAJIC PUO' SALUTARE. INTER, KARAMOH RESTA ALMENO FINO A GENNAIO. REBUS JOAO MARIO. ROMA E LAZIO PRONTE A BLINDARE DZEKO E IMMOBILE. IL PSG IN PRESSING SU RODRIGUEZ DEL MILAN. E' ufficiale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto

Le pagelle al mercato - Foggia, il ritorno di Iemmello per il -8

Il Secolo XIX: "Bidaoui, biennale e bonus per gli assist"

Le pagelle al mercato - Hellas, la favorita per la vittoria finale

Serie B, disposto il minuto di silenzio per le vittime di Genova

Le pagelle al mercato - Padova, per l'attacco innesto in extremis?

Le pagelle al mercato - Palermo, Nesto leader per il ritorno in A

Le pagelle al mercato - Perugia, restyling totale "made in Nesta"

Le pagelle al mercato - Salernitana, dagli svincolati una marca in più

Novara e Pro Vercelli sullo svincolato Laverone. Ma solo in caso di B

Lecce, Costa Ferreira ceduto in prestito al Trapani

Crotone, intesa con Mirko Esposito per la risoluzione contrattuale

Crotone, Vaisanen: "Ho trovato una famiglia, non vedo l'ora di iniziare"

Nella sua conferenza stampa di presentazione il neo centrocampista della Fiorentina , Edimilson Fernandes , ha parlato anche del suo futuro: "Io sono qua in prestito, ma voglio lavorare al massimo anche se fosse solo per un anno. Poi, se tutto va bene, mi piacerebbe restare".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy