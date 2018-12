Fiorentina-Empoli, le formazioni: ci sono Ceccherini e Norgaard

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina per tornare alla vittoria dopo 8 giornate. L’Empoli per proseguire l’ottima marcia intrapresa dopo l’arrivo di Iachini. Al Franchi si gioca il derby fra Fiorentina ed Empoli, una gara da sempre ricca di spunti e spettacolo. Per i viola c'è da sostituire i titolarissimi Milenkovic e Veretout, con Pioli che si affida a Ceccherini e al fin qui oggetto misterioso Norgaard.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Norgaard, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Antonelli; La Gumina, Caputo.