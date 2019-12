© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Sottil e la Fiorentina, avanti insieme. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it sono in corso le operazione in corso le operazioni per ultimare la stagione di rinnovi dei calciatori tirati su dal settore giovanile, una politica sulla quale sembra aver intenzione di puntare e non poco questo nuovo ciclo italo-americano. I vari Castrovilli, Venuti e Ranieri hanno già prolungato, presto sarà anche il momento di Sottil. L'annuncio ufficiale di un nuovo contratto possa persino arrivare entro la fine dell'anno solare.