© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È arrivato a Firenze nella stagione 2017-18, ma non ha mai trovato grande spazio con Stefano Pioli. Così, Valentin Eysseric pensa di lasciare la Toscana, magari per tornare in Francia. Queste le sue parole a Nice-Matin: "Voglio giocare e divertirmi. Ci sono club interessati in Francia, sono anche pronto a fare un passo indietro e giocare in una squadra meno importante. Mi sento come se stessi perdendo tempo, ho l'impressione di peggiorare. A 26 anni ho bisogno di giocare, desidero ardentemente provare una nuova sfida".