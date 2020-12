Fiorentina, Flamengo eliminato dalla Libertadores: si complica il riscatto di Pedro

Si complica il riscatto da parte del Flamengo dell'attaccante arrivato in prestito dalla Fiorentina Pedro. L'eliminazione dalla Copa Libertadores ha ampliato la crisi economica del club brasiliano che deve dare 15 milioni di euro tra stipendi, diritti di immagine e premi per i risultati raggiunti e rinviati per la pandemia. Secondo ESPN in Brasile, questa eliminazione ha complicato decisamente i piani del Flamengo che nonostante la volontà di cedere alcuni giocatori proprio con l'obiettivo di acquistare anche l'attaccante di proprietà dei viola, difficilmente riuscirà a mettere insieme la cifra necessaria per trattenerlo.