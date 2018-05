Fiorentina, futuro in Spagna per Cristoforo

© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto raccolto dai colleghi di Firenzeviola.it il futuro di Maxi Olivera e Sebastian Cristoforo sarà lontano da Firenze. I due lasceranno di sicuro la Fiorentina, con Cristoforo che ha molta richiesta in Spagna avendo già giocato nel Siviglia mentre per il terzino sinistro la destinazione è più incerta. Di sicuro non tornerà in Uruguay per continuare invece la sua avventura nei campionati europei.