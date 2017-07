Fiorentina, Gaspar: "Questa è sempre stata la mia prima opzione"

© foto di Giacomo Morini

Il nuovo giocatore della Fiorentina Bruno Gaspar, intervistato dal quotidiano portoghese Record, ha parlato così dal ritiro di Moena: "All'inizio è sempre complicato, ma in squadra ci sono tanti stranieri: uruguaiani, serbi e croati. Parlo bene inglese e per questo non ho problemi con la lingua. Il calcio qui è differente rispetto al Portogallo, soprattutto a livello tattico, ma mi sto adattando. Io e Vitor Hugo ci stiamo aiutando molto, anche Mati Fernandez è una persona eccellente. Pioli? Le prime impressioni sono davvero positive, posso solo parlare bene di lui. La Fiorentina è sempre stata la mia prima opzione, mi hanno seguito a lungo. Sono orgoglioso di vestire la maglia viola, voglio fare una grande stagione".