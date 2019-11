Fiorentina, Ghezzal: "Voglio giocare di più e restare in viola"

Fonte: Leggi l'intervista completa su Firenzeviola.it

Rachid Ghezzal, esterno offensivo della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Firenzeviola.it dove ha parlato del suo ambientamento e della voglia di trovare maggiore spazio con l'obiettivo di restare in viola anche in futuro: "Se devo fare un primo bilancio sulla mia situazione personale direi che è piuttosto positivo. Anche se non ho giocato molto mi sento bene: ho buone sensazioni in allenamento e l'allenatore mi chiede di aiutare la squadra il più possibile. È molto diverso da Leicester, sia la città che la vita. Firenze è magnifica e la mia famiglia si trova bene qui. Spero di restare. I tifosi danno grande sostegno alla squadra. Tutti i giorni trovo qualcuno che mi dice: "Forza Viola" e questo mi fa molto piacere".